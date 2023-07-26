«Ни один российский самолет не смог сесть»: 26.07.2023, 12:19

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Боец ГУР раскрыл неизвестные детали боев за аэропорт в Гостомеле.

В первые часы полномасштабной российской агрессии аэропорт Антонова в Гостомеле держали около 30 разведчиков и нацгвардейцев. За это время аэродром обстреливали десятки российских вертолетов, туда высаживался российский десант, превосходивший силы защитников аэропорта в десять раз.

Однако посадить хотя бы один самолет за эти несколько часов россиянам в Гостомеле так и не удалось, они понесли большие потери, а защитники аэродрома выиграли время для армейцев, которые смогли подтянуться к окрестностям столицы, чтобы дать врагу бой. О том, как 30 украинских разведчиков сдержали 300 российских десантников, рассказал представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины, участвовавший в тех событиях.

Рассказ воина был опубликован в Telegram-канале ГУР. Там отметили: бои за аэропорт в Гостомеле начались с первых часов полномасштабного вторжения РФ и продолжались чуть больше месяца. Если бы захватчикам удалось воплотить в жизнь свой план и захватить аэродром в 25 км от Киева в первые дни большой войны – они смогли бы перебрасывать туда личный состав и бронетехнику, а также развернуть плацдарм для наступления на столицу сразу с нескольких сторон. И не исключено, что в конце концов им удалось бы оккупировать Киев, или, по крайней мере, его правобережную часть.

Однако небольшими силами украинские разведчики и нацгвардейцы на протяжении нескольких часов вели ожесточенное сражение со значительно более многочисленным и лучше вооруженным врагом – и не дали россиянам захватить аэродром. Тем временем к столицу успела подтянуться 72 отдельная механизированная бригада, вступившая впоследствии в противостояние с российскими оккупантами.

Разведчик ГУР рассказал, что о намерениях россиян захватить именно Гостомель для дальнейшего наступления на Киев, разведка догадывалась заранее, пусть и не в деталях. На подступах к столице ГУР выставила наблюдательные посты.

«Гостомельский аэропорт был ближе к ним и лучше высаживаться там, чтобы идти на Киев. Можно разворачивать наступление на несколько направлений для наступления на Киев, как на Оболонь, так и Святошино», – говорит он.

Россияне, скорее всего, сначала планировали направить на аэропорт Антонов тактическую авиацию и высадить десант, который будет защищать аэропорт, чтобы туда могла прилететь российская транспортная авиация с личным составом и бронетехникой – для наращивания сил и средств и создания плацдарма для наступления на украинскую столицу.

24 февраля 2022 года около 5 утра на аэропорт уже прибыли нацгвардейцы. За ними по тревоге приехали сотрудники ГУР. Они собрались на совещание, однако не успели его закончить, потому что враг начал наносить удары по аэропорту.

«Нас начали обстреливать. Около 35-38 вертолетов на нас шло и два самолета. Начали подавлять нас, неуправляемыми авиационными ракетами, скорее всего, плюс несколько авиабомб. Было решено, что нет никакого смысла здесь класть этих срочников, которые еще находились в казармах, они даже не получили еще оружие... Было решено, что тех людей, которые на аэродроме уже и сидят на наблюдательных пунктах на подготовленных позициях, что их уже никак не снять оттуда. Была дана команда, чтобы командиры срочников свои роты, взводы выводили, выносили просто пролеты заборов. Машинами просто «ложить» заборы и в сторону Киева выходить», – вспоминает участник тех событий.

Защитники аэропорта ставили своей целью нанести максимальные потери противнику и попытаться выиграть время для армейских подразделений, уже направлявшихся к столице.

«Наша передовая группа на БТРе и нескольких автомобилях выехали на аэродром и принимали бой. Основной задачей было нанести максимальные потери противнику и задержать их. Насколько это будет вероятно и логично, чтобы здесь не положить себя, но так, чтобы у противника не было слишком много времени, чтобы занять выгодные позиции и полностью контролировать аэродром. Наша задача была максимально их там сдержать, нанести максимальные потери. А в процессе появилось дополнительное задание: выиграть время и прикрыть срочников. Чтобы они могли нормально выйти. И максимально оттянуть врага, чтобы успели подойти армейцы и могли наносить поражение по аэродрому», – рассказал сотрудник ГУР.

Задача выглядела нереальной, ведь враг имел тотальное преимущество как в личном составе, так и в вооружении. Однако тогда, на адреналине, защитники аэродрома действовали по принципу «делай, что должен – и будь что будет».

«Нас было около 30 человек. А их, как вы уже знаете из истории – более 300. Оружие у нас было: автоматы Калашникова, было несколько гранатометов. Основная наша сила это был БТР наш. Гранаты. Ничего такого, что существенное предоставило бы нам преимущество, к сожалению, не было. Основное – просто принять бой, просто выжить. Дать людям всем выжить и сдержать максимально. Ни у кого не было паники. Никто не испугался. Очень большой и сильный выброс адреналина. Ты как-то автоматически действуешь. Не очень понимаешь, что происходит. Потому что это все очень-очень сумбурно, очень быстро. И конечно, это страшно, когда такая армада вертолетов по тебе начинает бить. И еще два самолетика по нам работают. Это как-то не очень», – вспомнил разведчик.

Украинских воинов на аэродроме россияне атаковали преимущественно ударными вертолетами Ми-24, в самом начале боя оккупанты также наносили удары с Ми-8, однако к позициям украинцев не приближались. Далее на аэродроме высадился российский десант.

«Они высадили десант, были бои стрелковые. Когда уже было понятно, что дальше у нас уже не очень выгодные позиции, они уже нас могут обходить, превосходящие силы, как ни как, плюс поддержка... Было решено, что не имеет никакого смысла уже оставаться там, на месте. Надо осторожно отходить, с боями, и выходить из Гостомеля... Мы держались два-три часа, они не могли ничего дальше делать... Один вертолет, Ми-8, который высаживал десант, кто-то успел высадиться, кто-то не успел - подбили мы уже на посадке», – рассказал воин.

Сейчас, спустя много месяцев после того боя, он считает, что тогда многочисленным защитникам аэропорта удалось нанести врагу существенные потери.

«Нацгвардейцы сбили несколько вертолётов, средства ПВО у них хоть какие-то были, это «Иглы» были. Они два или три вертолета подбили. До этого наши наблюдательные группы над Киевским морем сбили один или два. Здесь мы один, на посадке, на высадке десанта был поражен, уничтожен, как раз на аэродроме. В общем, я считаю, что где-то под сотню людей было положено там», – перечислил разведчик.

Он вспоминает: ожесточенное сопротивление украинцев стало для захватчиков полной неожиданностью. И это помогло выиграть бесценное время.

«Вообще самые первые действия и являются самыми основными. Первый их передовой десант, который они на вертолете высаживали, он не был готов к такому сопротивлению. Они думали, что это будет как на учениях, никто никуда не стреляет, все будет хорошо, все их ждут... Ну, мы их ждали, но не так, как они того хотели. Поэтому, считаю, они дезориентированы были. Они понесли существенные потери. Задачей и было нанести здесь максимальные потери им, выиграть время для 72 бригады выйти на позиции и быть готовыми разносить аэродром», – подчеркнул участник боя.

«Думаю, пол Киева, правобережье, мы бы потеряли. Скорее всего, это был бы большой проигрыш. Думаю, что это очень большой вклад принесло в то, что Киев все-таки свободен... Как видите, на аэродроме не смог сесть ни один самолет. Судя по всему, поставленная задача была выполнена», – добавил он.

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