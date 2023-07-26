Налоговики активно проверяют зарплаты белорусов 26.07.2023, 12:21

Какие нарушения ищут и какие вопросы у них возникают?

Министерство по налогам и сборам отчиталось о работе по «противодействию выплаты зарплаты в конвертах». Общая сумма скрытых средств оказалась больше 33 млн рублей, сообщила пресс-служба ведомства.

В первом полугодии налоговые органы провели 592 проверки и выявили скрытой наличной выручки на сумму 33,1 млн рублей. По данным МНС, из этих средств обычно выплачиваются зарплаты в конвертах. При этом налоговики не сообщают, что достоверно установили, что эти компании платили зарплаты по такой схеме.

Кроме этого, налоговые органы провели камеральные проверки (их устраивают удаленно по информации, которая есть в распоряжении налоговой), в результате которых у них возникли вопросы к 39 тысячам субъектов хозяйствования по поводу количества работников, сроках выплаты им доходов и уплаченного подоходного налога. В результате компании обязали доплатить подоходного налога на сумму 29,1 млн рублей.

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