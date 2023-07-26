Дыхание призрака

Дыхание призрака3
- Телеграм-канал «Рывок и Прорыв»
- 26.07.2023, 12:41
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Они молчат, понимая, что не будут победителями.
Это – выступление главы комитета по обороне Госдумы, генерал-полковника в отставке, члена «Единой России» Андрея Картаполова.
То, что он говорит о «большой войне», откровенно, по глупости, выдавая тайные планы подлого начальства, сообщая, что «закон написан под большую войну» - чудовищно.
Андрей Картаполов стоит на трибуне перед своими соучастниками – депутатами Госдумы, такими же как он сам. Это они одобряли все, что спускали им «сверху» - Крым, обнуление, спецоперацию, «новые территории». Это они – сидящие в зале годами придумывают репрессивные законы.
И вот дошло – «закон под большую войну», как их конечный результат. Вот до чего путинисты довели страну.
В зале Госдумы при выступлении Картаполов молчание – призрак «большой войны» дохнул на сидящих своим мертвенным дыханием. Они, должно быть, понимают, что не будут победителями.
Телеграм-канал «Рывок и Прорыв»