Дыхание призрака 3 Телеграм-канал «Рывок и Прорыв»

26.07.2023, 12:41

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Они молчат, понимая, что не будут победителями.

Это – выступление главы комитета по обороне Госдумы, генерал-полковника в отставке, члена «Единой России» Андрея Картаполова.

То, что он говорит о «большой войне», откровенно, по глупости, выдавая тайные планы подлого начальства, сообщая, что «закон написан под большую войну» - чудовищно.

Андрей Картаполов стоит на трибуне перед своими соучастниками – депутатами Госдумы, такими же как он сам. Это они одобряли все, что спускали им «сверху» - Крым, обнуление, спецоперацию, «новые территории». Это они – сидящие в зале годами придумывают репрессивные законы.

И вот дошло – «закон под большую войну», как их конечный результат. Вот до чего путинисты довели страну.

В зале Госдумы при выступлении Картаполов молчание – призрак «большой войны» дохнул на сидящих своим мертвенным дыханием. Они, должно быть, понимают, что не будут победителями.

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