В Гомельской области проблемы с водой 1 26.07.2023, 12:45

Новые станции обезжелезивания не дают эффекта, есть нитраты и бактерии.

В Гомельской области в некоторых населенных пунктах жителям поступает некачественная водопроводная вода. Превышены показатели по микроорганизмам и нитратам, железу, даже построенные станции обезжелезивания не везде дали эффект, сообщила прокуратура Гомельской области.

Сообщается, что прокуроры области провели проверку и обнаружили недостроенные водные объекты, несоответствие нормативов, нарушение санитарных норм. Так, недострои есть в Речицком, Лельчицком, Добрушском, Петриковском, Светлогорском и других районах области. В Чечерске четыре улицы не могут получить нормальную питьевую воду — виноваты «волокита при оформлении документов на землю» и другие проблемы, которые не позволяют достроить артезианскую скважину, водонапорную башню и станцию обезжелезивания.

При этом новые объекты не всегда помогают добиться приемлемого качества воды. Так, в шести населенных пунктах Ветковщины, Хойниковщины и Калинковщины в 2020—2022 годах запустили станции обезжелезивания, однако при проверке выяснилось, что содержание железа в воде все равно в 1,5−2,5 раза превышает норматив.

Местами не соблюдаются санитарные нормы для скважин. В некоторых деревнях Брагинского, Кормянского и Лельчицкого районов удобрения и иные химикаты из-за этого попали в воду.

В 2022 году 21,7% проб воды не соответствовал показателям. Это касается 13 из 21 района Гомельской области.

По итогам проверки прокуроры «внесли 15 представлений» в органы местной власти. Глава облисполкома якобы обещал «устранить нарушения» и «привлечь к ответственности виновных».

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