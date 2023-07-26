Взрывы на аэродроме РФ в Крыму: последствия видны из космоса 26.07.2023, 12:51

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иллюстрационное фото

Разгром российской авиабазы показали на спутниковых снимках.

Последствия атаки на аэродром в поселке Веселое в Крыму 24 июля зафиксировали на спутниковых снимках.

Об этом сообщает «Крым. Реалии».

Журналисты показали последствия взрыва на аэродроме в поселке Веселое на спутниковым снимках, сделанных Planet.com.

На спутниковых снимках видны следы пожара, где, как ранее выяснили OSINT-аналитики, еще в ноябре 2022 года начались строительные работы.

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