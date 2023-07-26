Взрывы на аэродроме РФ в Крыму: последствия видны из космоса
- 26.07.2023, 12:51
- 1,676
Разгром российской авиабазы показали на спутниковых снимках.
Последствия атаки на аэродром в поселке Веселое в Крыму 24 июля зафиксировали на спутниковых снимках.
Об этом сообщает «Крым. Реалии».
Журналисты показали последствия взрыва на аэродроме в поселке Веселое на спутниковым снимках, сделанных Planet.com.
На спутниковых снимках видны следы пожара, где, как ранее выяснили OSINT-аналитики, еще в ноябре 2022 года начались строительные работы.