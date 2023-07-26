Белоруске отказали в ВНЖ по карте поляка 26.07.2023, 12:53

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В каких случаях это возможно?

Обычно карта поляка дает право получить постоянный вид на жительство в Польше (stały pobyt). Но есть случаи, когда даже при наличии карты поляка выносятся отрицательные решения.

Журналисты mostmedia.io пообщались с белоруской, которая несколько недель назад получила отказ в ВНЖ.

Сандра жила в Польше с 2016 по 2020 год. В 2020 году перед президентскими выборами в Беларуси девушка вернулась на родину. Тогда близкие говорили, что в стране опасно оставаться тем, «кто не молчит». Поэтому в мае следующего года белоруска вновь оказалась в Польше.

Не хватило документов

Полгода назад Сандра подала документы на постоянный вид на жительство по карте поляка. Делала это самостоятельно, без помощи.

— Решения ждала чуть больше полугода. Честно говоря, подсознательно ждала отказа — как говорится, не с моим счастьем. Отказали, потому что им (воеводской администрации. — Ред. МОЅТ) не хватало документов. А если точнее, пока ужонд рассматривал мои документы, у меня закончился договор на работу. Им был нужен новый договор, но я об этом не знала, так как не получила от них обратной связи по этому вопросу. Кроме того, ужонду понадобился ZUS RCA за все время, что я работала, справки из ZUS и налоговой инспекции. И если раньше из ужонда присылали письмо с просьбой принести дополнительные документы, то сейчас они просто выдают отказ.

Отметим, что через несколько дней после подачи документов, Сандра писала в ужонд через страницу на inpol.pl с вопросом, Нужно ли еще что-то донести, но тогда ответа так и не получила.

В своем решении ужонд отметил, что umowa zlecenie (аналог договора подряда), подписанного на 8 месяцев, не подходит: она не такая стабильная, а значит, не подтверждает, что «пани намерена жить в Польше всегда». Но по словам белоруски, большинство ее знакомых подавались с аналогичными договорами и получили положительный ответ.

— Как мне потом сказали те, кто через это проходил, многое зависит от инспектора: одному будет достаточно тех документов, которые предоставила я, а другой будет цепляться ко всему на свете.

Выбрала международную защиту

После получения отказа в выдаче ВНЖ Сандра могла в течение 14 дней подать апелляцию (odwołaniе) и донести те документы, которых не хватало для вынесения положительного решения. Но белоруска решила поступить иначе: подалась на международную защиту. Такое решение Сандра приняла после того, как в ужонде девушке пришлось чуть ли не ссориться с женщиной, к которой ее направили за дополнительным документом.

Сотрудница ужонда не понимала, какой именно документ требует белоруска, несмотря на то, что девушка буквально читала с бумаги, что ей написал консул.

— Решила, что бюрократия в Польше, наверное, не для моей психики. Международная защита — более простой путь. По ней тоже дают ВНЖ, но только временный. Как раз сейчас жду решения, но там проблем не должно быть, ведь все для того, чтобы ее получить, у меня есть.

Советует быть на шаг впереди

Всем, кто планирует подаваться на получение ВНЖ, Сандра советует предоставить как можно больший пакет документов и нести в ужонд даже то, что не считается нужным.

— За столько лет в Польше я не встречала никого, у кого потребовали бы документы из ZUS и Urzędu Skarbowego (налоговой инспекции. — Ред. MOST). Сейчас я периодически слышу аналогичные истории, когда ужонд не присылает письмо с просьбой донести дополнительные документы, а просто отказывает в ВНЖ. Поэтому лучше быть на шаг впереди, чтобы потом не пришлось носиться в течение 14 дней по учреждениям и собирать документы. Ведь в этих учреждениях люди тоже не всегда настроены на то, чтобы быстро сделать свою работу.

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