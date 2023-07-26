Грандиозный слет племен Африки 1 Александр Невзоров

26.07.2023, 13:11

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Александр Невзоров

Наконец, все при деле.

В Питере грандиозный слет племен Африки. Россия теперь - полноправный участник этого торжества. Город уделан гордыми лозунгами «Россия это Африка».

Судя по всему, поиск «особого» геополитического пути русского племени завершен. Оно нашло свое место в компании реальных каннибалов, фанатиков культа Вуду и любителей сырой коровьей крови.

Зачем вообще устроен этот шабаш - никто не в курсе, но все «горячо одобряют» и готовятся к братанию.

Самые сознательные госслужащие Питера вшивают тарелочки в нижнюю губу. Батальон Росгвардии разучивает «танец прыгающих воинов» масаи.

Партийная номенклатура ЕР не вылезает из соляриев, надеясь почернеть, чтобы на всеафриканском тусилище чувствовать себя «как дома».

Стакан газированной коровьей крови на Невском -100 рублей.

Все перекрыто и засекречено.

Лишь одно из старейших племен Петербурга - племя Шушар не допущено на праздник. Причина неизвестна.

Все, наконец при деле.

Перед племенами хочет «толкнуть речь» стосковавшийся по международной жизни Путин. Ради этого все и затевалось. Барабанный аккомпанемент речи кремлевского диктатора доверен старейшинам племен ФСО и Габона.

Но….вышла накладочка.

Большая часть участников шабаша в Афропитере - «дала заднюю».

Как скорбно сообщают кремлевские информагенства - 15 стран Африки «понизили уровень своих представителей». Президентов, сортовых вождей, верховных жрецов, директоров гаремов и министров не будет.

Вместо них пришлют какую-то «мелочь», но с очень большими барабанами.

Александр Невзоров, t.me

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