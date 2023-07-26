«Говорил, что на квартиру большой спрос и до оформления документов нужно внести залог» 3 26.07.2023, 13:21

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Минчанин сдал свою квартиру одновременно девяти людям.

Эта схема стара как мир и все равно находятся те, кто решает воплотить ее в жизнь и искренне надеется, что за это ничего не будет. Хотя откуда такая наивность — непонятно, ведь в итоге речь идет о тысячах рублей, отмечает «Онлайнер».

«Площадкой» для аферы стал рынок арендной недвижимости. 34-летний мужчина размещал на профильных сайтах объявления о сдаче квартиры на длительный срок. В отличие от мошенников, которые собирают плату за возможность только посмотреть на метры (на самом деле несуществующие), «недвигой» минчанин располагал. Правда, свою квартиру уже давно по-настоящему сдал. Договор с квартирантами действителен до конца года.

Но так как жильцы находились в квартире не все время, в их отсутствие собственник приводил других «пассажиров». Показывал жилье, документы на него и свой паспорт. Наличие вещей и «обжитый» вид объяснял тем, что договор вот-вот закончится и люди съедут. Все казалось предельно честным. Поэтому потенциальные квартиранты с радостью оставляли аванс за право занять метры в ближайшем будущем. В среднем около 600 рублей.

Однако, получив деньги, собственник переставал отвечать на звонки. Мужчина просто испарялся. Таким образом он обманул восемь человек.

В какой-то момент все они пришли в милицию. Установить личность великого комбинатора не составило труда.

— Мужчина задержан. Следователями возбуждены уголовные дела за мошенничество. Общая сумму ущерба превысила пять тысяч рублей. Потенциальным арендаторам мужчина рассказывал, что на квартиру очень большой спрос и до оформления документов необходимо внести залог, чтобы не упустить выгодное предложение, — рассказал заместитель начальника Московского РУВД Минска — начальник криминальной милиции Константин Блажей.

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