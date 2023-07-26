«Симоньян села на матрас, охрана стала рядом» 5 26.07.2023, 13:43

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Стали известные новые подробности о скандальном поведении пропагандистки на пляже.

Российские журналисты сообщили новые подробности отдыха российской пропагандистски, главреда RT Маргариты Симоньян, которая накануне появилась на пляже под Сочи в окружении шести охранников. Именно столько охранников сопровождали ее на одном из пляжей Адлера в июле.

Фотографию Симоньян на пляже опубликовала журналистка «Медиазоны» Алла Константинова. Журналистка рассказала «Агентству», что фотографию сделали ее друзья, которые отдыхали на том же пляже: «Крылья Балтики» (расположен в поселке городского типа Сириус на границе с Абхазией).

Пропагандистка появилась в той части пляжа, где люди отдыхали со своими палатками. Вместе с Симоньян были четверо мужчин (явно охранники) и две женщины, рассказали друзья Константиновой.

Женщины после появления на пляже «прошлись, немного осмотрелись», после чего надули для пропагандистки большой матрас.

Симоньян села на матрас, мужчины встали рядом, а женщины внимательно осматривали окружающих, рассказали друзья сотрудницы «Медиазоны».

После вторжения в Украину на территории России произошло как минимум три покушения на российских пропагандистов.

Летом прошлого года в результате взрыва автомобиля была убита Дарья Дугина.

Весной этого года в Петербурге в результате взрыва в кафе был убит военкор Владлен Татарский, а в Нижегородской области произошло покушение на писателя Захара Прилепина.

ФСБ также сообщала о сорванных покушениях на пропагандистов Владимира Соловьева, Дмитрия Киселева, Ольгу Скабееву, Евгения Попова, Тиграна Кеосаяна, а также владельца «Царьграда» Константина Малофеева.

В середине июля ФСБ объявила о предотвращении покушения на Симоньян и Ксению Собчак.

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