NYT: Продвижение ВСУ к Кременной позволит зайти в тыл Бахмута 26.07.2023, 13:52

Украинская армия разрывает логистику РФ.

Наступление украинских войск под Кременной Луганской области позволит разорвать логистику российских оккупантов. После этого будет возможность зайти в тыл Бахмута.

Об этом сообщает The New York Times.

В последнее время бои в направлении Купянска (Харьковская область) и Лимана (Донецкая область) усилились. Украинские военные в комментарии рассказали, что за последние недели россияне активизировали штурмы. Сами оккупанты заявляли о продвижении в этом регионе. Однако аналитики отмечают, что успехи армии РФ были незначительными.

Украинские защитники отмечают, что оккупанты могут выпустить в два-три раза больше снарядов днем, чем Силы обороны. Также, по словам командиров ВСУ, оккупанты бросают на штурмы так называемые отряды «Z», состоящие в основном из заключенных. Во второй линии окопов сидят чеченские войска, которые являются своеобразными заградительными отрядами, расстреливающими отступающих.

Издание отмечает, что если украинским силам удастся удержать позиции в направлении Кременной и продвинуться - это даст шанс для большего наступления вплоть до Бахмута.

«Напротив, если украинцы смогут удержать свои позиции и в конце концов продвинуться в направлении Кременной, они могут разорвать важную логистическую линию России и попытаться обогнуть тыл Бахмута, говорят украинские командиры», - говорится в материале.

Ситуация в Луганской области

Напомним, несколько недель назад украинское командование сообщило, что ситуация на Лиманско-Купянском направлении обострилась. Российские войска усилили атаки, однако ВСУ остановили штурмы оккупантов.

Спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый подчеркнул, что ВСУ на линии Купянск-Лиман локализовали «большое наступление» россиян, которое они анонсировали еще весной.

При этом британская разведка отмечает, что Россия хочет продвинуться к реке Оскол, чтобы создать буферную зону вокруг Луганской области.

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