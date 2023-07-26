Врач-реабилитолог: Растущий в Беларуси можжевельник помогает при боли в суставах 1 26.07.2023, 14:05

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Специалист дал несколько ценных советов.

Известный российский врач-реабилитолог кандидат медицинских наук Александр Шишонин назвал плоды кустарника, который прекрасно растет в Беларуси, помогающими облегчить боль и воспаление в суставах. По словам медика, он рекомендует заваривать плоды можжевельника.

Можжевельник может помочь снять воспалительный отек, он хорошо выводит лишнюю воду, не выводя микроэлементы, и блокирует воспалительный процесс.

Александр Шишонин предложил два способа приготовления напитка из плодов можжевельника при воспалении и боли в суставах.

Первый способ – это приготовление отвара. 1 столовую ложку ягод можжевельника залить 500 граммами кипятка, настоять и пить 2 раза в день по полстакана.

Второй способ – чай с плодами можжевельника. 2 столовые ложки любого чая и 1 столовую ложку плодов можжевельника залить 1 литром кипятка и дать настояться. Такой чай можно пить каждый день 1-2 месяца.

Внимание! Перед употреблением проконсультируйтесь с врачом.

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