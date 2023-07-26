Фридман: Белорусские пропагандисты выдают желаемое за действительное 26.07.2023, 14:23

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Александр Фридман

Запад не собирается «списывать Украину со счетов».

Пропагандисты из России и Беларуси обожают цитировать критику действий ВСУ и скептические оценки перспектив украинского наступления в западной прессе, пишет в Telegram историк и политолог Александр Фридман.

Из этого делается, как правило, вывод о том, что на Западе решили «списать Украину». На самом же деле мы имеем дело с типичным примером проецирования своего мировоззрения и желаний на других.

Очередной пример: на днях газета Bild опубликовала внутренние документы Бундесвера, в которых критиковались операции ВСУ. Военное ведомство ФРГ эту публикацию не прокомментировало, но на нее откликнулись политики – как из коалиции, так и из оппозиции. И настаивают они теперь на том, чтобы Берлин наконец передал Киеву крылатые ракеты Taurus (дальность до 500 км).

Западные публикации о проблемах ВСУ (реальных и преувеличенных) – это отнюдь не сигналы к прекращению военной помощи. Ноборот: это новые импульсы к дискуссии о дополнительной поддержке Украины.

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