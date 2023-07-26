Послы ЕС согласовали новые санкции против режима Лукашенко 26.07.2023, 14:35

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Никаких исключений и послаблений для калия нет.

26 июля послы ЕС согласовали санкции в отношении режима Лукашенко. Новый пакет не предусматривает исключений и послаблений для белорусских калийных удобрений, сообщает журналист RFE/RL Рикард Йозвяк.

«Послы ЕС только что одобрили санкции по Беларуси. В основном авиация и товары двойного назначения. Более важно: никаких послаблений по белорусскому калию. Но ожидаю, что этот вопрос опять будет поднят осенью», – написал Йозвяк в твиттере.

«Троечники» в гостях у «двоечников»

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Куда же протоптало тропинку руководство России?

Визит министра обороны России Сергея Шойгу в Северную Корею имеет символический характер.

Для всех очевидно, к чему пришли за 70 лет перемирия «два мира – две системы»: Корея Южная и Северная - КНДР. Первая превратилась в промышленную державу мирового класса, вторая – нищая страна, накачанная оружием.

Куда же протоптало тропинку руководство России? Понятно, куда. Ещё раз подчеркнув маргинальность свой политики. «Троечники» мировой политики приехали в гости к «двоечникам». Зачем же им ориентироваться на «отличников», тянуться за лучшими?

Вы бы у Южной Кореи учились, российские руководители. Например, тому, как авторитарный режим превратился в демократию. Как небольшая по территории страна совершила прорыв не только в экономической области, но и в сфере культуры – корейское кино и сериалы смотрят во всём мире.

Но, нет. Лучше к диктатору Киму. С ним как-то теплее. Там тот же коктейль из дикости и репрессий. Уже привыкли его дома потреблять.

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