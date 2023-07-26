Белорусы стали меньше покупать картошку и говядину 26.07.2023, 14:39

Выросли продажи алкоголя.

В Белстате рассказали о том, что покупали белорусы в магазинах в первом полугодии 2023 года.

Судя по статистическим данным, белорусы сконцентрировались на такой позиции, как «ракообразные, моллюски и икорные изделия». Возможно, это связано с покупками на Новый год, где на праздничном столе традиционно присутствует икра. На втором месте по росту – «пищевые субпродукты», их купили на 8,5% больше, чем в первом полугодии 2022 года.

Третья строчка условного рейтинга – помидоры, потребление томатов, как следует из цифр статистики, показало 7,1% прироста. Среди позиций, потребление которых в 2023 году выросло, и белокочанная капуста (+5,9%), и минеральная вода (+4,1%), и яйца (те же 4,1%) и огурцы (+3,2%). В плюсе и сыры, рост 3%. Положительная динамика и у сливочного масла, и у сахаристых кондитерских изделий, их потребление увеличилось соответственно на 1,9 и 1,3 процентных пункта.

Продажи говядины упали на треть

Судя по всему, раками и прочими моллюсками белорусы заменили говядину. По данным Белстата, если сравнить данные первых полугодий 2022 и 2023 годов, то выходит, что реализация говядины упала на 30%. Меньше стали покупать белорусы и домашнюю птицу, дичь (минус 6,1%). Некоторое уменьшение отмечается по свинине, ее продажи сократились на 2,3%.

И это еще не все. Сразу на 23,3% упала реализация свежих яблок, на 21,6% сократились продажи мясных консерв. На 19% меньше стали покупать белорусы сахар (и его заменители), на 12,7% упало потребление муки, на 9,2% - макаронных изделий.

Гораздо меньше стали есть белорусы крупы: рис – минус 17,5%; гречка – минус 8,2%; следом идут овсянка и овсяные хлопья, продажи здесь сократились на 7,3%.

В перечне тех продуктов, покупку и потребление которых белорусы в 2023 году по каким-то причинам сократили, оказались и соки (как фруктовые, так и овощные): минус 8,4%; репчатый лук (минус 8,2%); растительное масло (минус 6,6%); рыба и продукты из нее (минус 2,8%).

Даже традиционная «бульба» оказалась в минусе, причем весьма существенном: реализация картошки в первом полугодии 2023 года относительно аналогичного периода предыдущего года упала на 7,5%.

Продажи алкоголя выросли

17,1% - именно настолько выросли в 2023 году продажи ликеров и ликеро-водочных изделий. Слабоалкогольные напитки тоже показали значительный рост: плюс 16,7%. Больше стали покупать коньяка, коньячных напитков, бренди: плюс 7,2%. Продажи игристых вин, включая шампанское, увеличились на 2,7%.

А вот пива белорусы стали пить несколько меньше: продажи пенного напитка сократились на 2,6%. Также отрицательные цифры по реализации у водки (минус 7,9%), у виноградных вин (минус 7,1%). Отказываются белорусы и от плодовых вин, продажи их снизились на 5,6%.

Носков купили на 60% больше

Что касается непродовольственных товаров, то в первом полугодии белорусы купили в два раза больше одежды, чем за этот же период 2022 года. На 60% выросли продажи носочно-чулочной продукции, существенный рост - сразу 27% - у нижнего белья. Если говорить о тех позиций, где статистики зафиксировали некоторый спад, то нужно назвать новые автомобили, их продажа сократилась на 24%, на 18% меньше продали холодильников, на 14% упала реализация такой нужной в быту позиции, как стиральные машины.

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