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Захарова призвала Африку вместе бороться с долларом

  • 26.07.2023, 14:42
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Захарова призвала Африку вместе бороться с долларом

Чем они заменят американскую валюту?

Россия планирует вместе со странами Африки работать над ослаблением доллара, заявила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, США используют доллар как «средство реализации своей агрессии» и борьбы за преимущества, сообщает The Moscow Times.

«Полагаем необходимым вести дело к ослаблению американского доллара как практически монопольного средства расчетов и резервной валюты», — цитирует Захарову «РИА Новости».

В марте российский МИД от лица директора департамента внешнеполитического планирования Алексея Дробинина называл доллар «бумажкой на доверии», доверие к которой, по словам дипломата, оказалось «подорвано» в результате санкций Запада против России.

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