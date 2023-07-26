ВСУ ликвидировали племянника депутата Госдумы от фракции КПРФ 26.07.2023, 14:50

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Информацию подтвердил главный российский коммунист Зюганов.

Силы обороны Украины ликвидировали племянника депутата Госдумы РФ Николая Харитонова. Он воевал против Вооруженных сил Украины.

Ликвидацию оккупанта с дядей-депутатом подтвердил глава КПРФ Геннадий Зюганов. Об этом пишут российские пропагандисты, передает obozrevatel.com.

Согласно сообщениям в кремлевских СМИ, главный коммунист РФ Зюганов подтвердил гибель в зоне спецоперации племянника члена партии Николая Харитонова.

«Да, правда. К сожалению, это правда», – заявил глава КПРФ в ответ на вопросы пропагандистов.

Подробностей ликвидации оккупанта он не привел.

Харитонов бессменно занимает место в Госдуме с 1993 года. С октября 2021-го он назначен главой комитета нижней палаты парламента по развитию Дальнего Востока и Арктики. Пропагандисты также заявляют, что в 2004 году Харитонов даже участвовал в выборах президента России – и занял второе место, набрав 13,69% голосов.

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