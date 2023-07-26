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ВСУ ликвидировали племянника депутата Госдумы от фракции КПРФ

  • 26.07.2023, 14:50
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ВСУ ликвидировали племянника депутата Госдумы от фракции КПРФ

Информацию подтвердил главный российский коммунист Зюганов.

Силы обороны Украины ликвидировали племянника депутата Госдумы РФ Николая Харитонова. Он воевал против Вооруженных сил Украины.

Ликвидацию оккупанта с дядей-депутатом подтвердил глава КПРФ Геннадий Зюганов. Об этом пишут российские пропагандисты, передает obozrevatel.com.

Согласно сообщениям в кремлевских СМИ, главный коммунист РФ Зюганов подтвердил гибель в зоне спецоперации племянника члена партии Николая Харитонова.

«Да, правда. К сожалению, это правда», – заявил глава КПРФ в ответ на вопросы пропагандистов.

Подробностей ликвидации оккупанта он не привел.

Харитонов бессменно занимает место в Госдуме с 1993 года. С октября 2021-го он назначен главой комитета нижней палаты парламента по развитию Дальнего Востока и Арктики. Пропагандисты также заявляют, что в 2004 году Харитонов даже участвовал в выборах президента России – и занял второе место, набрав 13,69% голосов.

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