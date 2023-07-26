После ДТП в Лельчицах пятерых детей доставили в реанимацию 1 26.07.2023, 14:58

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Двоим девочкам сделали операции.

25 июля в Лельчицах водитель такси не справился с управлением и выехал на встречку, где врезался в Volkswagen. В аварии пострадали четыре пассажирки такси (13−15 лет), 7-летний пассажир VW, а также оба водителя.

Пятеро детей после ДТП были доставлены в реанимационное отделение больницы со сложными сочетанными травмами, рассказали в пресс-службе Министерства здравоохранения.

«Четыре девочки были госпитализированы в реанимационное отделение Лельчицкой ЦРБ. У них диагностированы черепно-мозговые травмы, переломы, ушибы внутренних органов. Двум из них ночью проведены необходимые операции. После того как состояние двух девочек и 7-летнего мальчика стабилизировалось, их перевели в Гомельскую областную детскую больницу», — отметили в Минздраве.

Оба водителя также получили травмы и были госпитализированы в хирургическое отделение больницы в Лельчицах.

Для оказания помощи детям в Лельчицкую ЦРБ прибыли дополнительные бригады нейрохирургов, детских хирургов, травматологов, анестезиологов-реаниматологов.

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