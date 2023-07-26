В Китае происходят беспрецедентные события Павел Климкин

26.07.2023, 15:03

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Павел Климкин

Пекин может начать движение в сторону США.

В Китае происходят беспрецедентные события. В буквальном смысле. Ван И снова стал министром иностранных дел Китая, такого еще не было никогда.

Более того, Ван И известен своей осторожностью и стратегическим мышлением. Осторожностью в том числе по отношению к РФ и в то же время прагматичным отношением к США. В отличие от предыдущего министра, имеющего ярлык антиамериканиста. А его фото с заместителем министра иностранных дел РФ в Пекине с улыбкой до ушей было, по-моему, угодливым Кремлю.

Детективная история с исчезновением предыдущего министра почти на месяц, когда его никто не видел, думаю, больше связана с политикой, чем с романтическими отношениями, как об этом пишут многие СМИ. Но еще интереснее назначение нового главы Центробанка Китая Пань Гуншэна, который понятен миру и, в частности, США и имеет их уважение.

Очевидно, что партнерство Китая с РФ не прекратится, последняя банально нужна Китаю в его «играх» с Западом. Но Пекин однозначно и символически показал дистанцию между собой и РФ. Американские визиты не прошли даром, а Киссинджер, которому уже 100 лет, просто так никуда точно не ездит.

Путину есть, над чем ломать голову, и это хорошо. Но и нам есть, о чем задуматься, ведь сближение позиций США и Китая относительно нас также реально. Китай может двигаться в сторону США или они могут двигаться навстречу друг другу. Для нас это два очень разных варианта будущего.

Павел Климкин, «Фейсбук»

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