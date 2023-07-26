«Откуда такие цифры? Сплошное вранье!» 26.07.2023, 15:17

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Белорусы ответили министерству экономики.

Министерство экономики отчиталось, что номинальная начисленная средняя зарплата в Беларуси за июнь якобы достигла 1927,1.

Telegram-канал «Хартия-97%» спросил у своих читателей, соответствуют ли эти цифры реальности.

«Витебск, получаю 600 рублей»

«ПУ «Витебскгаз». Средняя зарплата у слесарей с выслугой по 10-15 лет — 1300, у кого выслуга до 5 лет — 900 рублей, контролеры абонентской службы — от 700 до 1000. А вот у начальства от 3000 до 6000 руб. Вот вам и средняя зарплата 1900 рублей».

«О чем это вы. У моей жены в минской поликлинике зарплата 560 рублей на руки.

Откуда такие цифры»

«Была зарплата 800 рублей, стала 870 рублей чистыми. Торговая сеть, экономист. Откуда у них такие цифры — уму непостижимо, везде сплошное вранье», — пишут наши читатели.

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