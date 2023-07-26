Украинский спецназ захватил вражескую позицию в Старомайорском и пленил двух оккупантов 26.07.2023, 15:33

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Яркий видеофакт.

Украинские бойцы тактической группы 3-го отдельного полка спецназначения захватили вражескую позицию в Старомайорском Донецкой области и взяли в плен двух оккупантов из 247-го парашютно-десантного полка армии РФ.

Видеозапись боевой работы спецназовцы опубликовали на странице ССО в YouTube.

«Операторы ССО уничтожают врага в Старомайорском. Российские десантники из 247 парашютно-десантного полка пополнили ряды пленных - благодаря воинам ССО Украины. Подразделение оккупантов базировалось в Старомайорском Донецкой области. На его ликвидацию выдвинулись воины тактической группы 3 отдельного полка спецназначения. Операторы обнаружили и заблокировали врага, завязался бой, во время которого оккупанты были вынуждены сдаться. В ходе зачистки населенного пункта группа ССО Украины обнаружила штабную документацию одного из батальонов 247-го парашютно-десантного полка РФ. Также в телефоне одного из уничтоженных оккупантов обнаружили список, в котором зафиксированы немалые потери этого подразделения», - говорится в комментарии к видео.

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