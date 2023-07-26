Военный эксперт: В недалекой перспективе будет уничтожен Черноморский флот РФ 5 26.07.2023, 15:41

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У Украины просто нет другого выхода.

В Крыму продолжаются атаки на военные объекты армии РФ. Стало известно об ударе Storm Shadow по расположению российского ремонтного батальона.

Сайт Charter97.org попросил украинского военного эксперта, директора New Geopolitics Research Network, эксперта Центра исследования армии, конверсии и разоружения Михаила Самуся прокомментировать последние события в Крыму:

— Украина готовится деоккупировать Крым, поэтому производятся удары по военным объектам, складам с боеприпасами, инфраструктурным объектам, таким как Керченский мост.

Удары будут продолжаться и нарастать. Логика здесь абсолютно четкая и понятная.

— Также морские дроны атаковали российский корабль «Сергей Котов» в Черном море. В опасности ли Черноморский флот РФ?

— Черноморский флот будет уничтожен в обязательном порядке. Причем, в недалекой перспективе. У нас просто нет другого выхода. Россия зарекомендовала себя как деструктивная сила. После распада СССР были идеи по полной демилитаризации Черного моря. Все страны были согласны, кроме РФ.

Предлагалось создать из Черного моря зону бизнеса, отдыха, развития для всех стран, но Россия выбрала другой путь. Она оккупировала Крым, уничтожает украинскую инфраструктуру, экономику. Другого пути, как уничтожить Черноморский флот РФ, просто не существует. Россия должна быть в состоянии полной демилитаризации.

— Минобороны Украины и президент Владимир Зеленский назвали Крымский мост «целью, которая должна быть нейтрализована». Есть ли у Украины возможности это сделать?

— Возможности есть, и для достижения этой цели они все будут использованы. Крымский мост должен быть снесен, так как это незаконно построенное строение. Знаете, как на рынке уничтожаются незаконные строения.

Этот мост построен в украинских водах, он должен быть снесен. Это если говорить с правовой точки зрения.

С военной точки зрения, он является главной артерией поставки вооружения и военной техники для группировки, которая находится в Крыму.

Перед тем, как деоккупировать полуостров, украинская армия, конечно же, уничтожит мост, чтобы отрезать российскую армию от логистики.

— Как может выглядеть операция по освобождению Крыма?

— Она может выглядеть совершенно по-разному, но, очевидно, что будет отрезана коммуникация и логистика РФ. Керческий мост будет уничтожен, будут нанесены удары по Черноморскому флоту: корабельному составу, инфраструктуре, по базированию, аэродромам, военно-морским базам и так далее.

После этого уже будет проводиться операция по деоккупации.

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