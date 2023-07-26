Ford Bronco Sport примерил стиль 1970-х годов 26.07.2023, 16:01

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Кроссоверу вернули красно-оранжево-желтый градиент.

Ford представил Bronco Sport 2024 года, в том числе в новой специальной версии Free Wheeling Special Edition. Впервые автомобили с яркими полосами на кузове появились в конце 1970-х годов. Помимо классического Bronco спецверсия Free Wheeling была у F-100, F-150, Econoline и Courier. Спустя десятилетия Ford решил вернуть кроссоверу красно-оранжево-желтый градиент, пишет «Автоцентр».

Как и оригинальные модели 70-х годов Bronco Sport 2024 года получил светоотражающую графику на капоте и боковинах. Красные акценты есть на 17,0-дюймовых колесных дисках. Также красным оттенено название модели на серебристой решетке радиатора и багажной двери.

Корпуса боковых зеркал заднего вида, крыша и бамперы — черные. В салоне — красные и оранжевые полосы на передней панели и спинках сидений. Все эти визуальные отличия обойдутся покупателю в дополнительные 2 500 долларов. Тогда как стартовая цена Bronco Sport 2024 года составляет 33 730 долларов. В компании подчеркивают, что тираж Bronco Sport Free Wheeling ограничен.

Также для модели 2024 года предложен пакет Black Appearance Package, но только в комплектации Big Bend. Такой внедорожник отличается черной решеткой радиатора, матово-черными 17-дюймовыми колесными дисками и темной крышей. Плюс к этому ему достался черненный хромированный логотип Ford и матова-черная графика на капоте.

Стоит пакет Appearance Package 1 750 долларов. Но он не может сочетаться c пакетом Black Diamond или краской Shadow Black. Также в кузовной палитре Bronco Sport 2024 года присутствую цвета Azure Grey и Desert Sand, но для комплектаций Free Wheeling и Heritage они не доступны. В цвелом в конфигураторе модели на сайте «Голубого Овала» семь оттенков кузова, несколько пакетов и целый список опций.

Что касается технической стороны, то здесь вариант только один — 1.5-литровый EcoBoost, сопряженный с восьмиступенатым «автоматом». Привод — полный. Как уже упоминалось, ценник стартует от 33 730 долларов. Заказы уже принимаются.

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