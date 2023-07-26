Африка за рубли 1 Telegram-канал «СерпомПо»

26.07.2023, 16:13

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Чем ответят африканские лидеры Захаровой?

Как всегда гениально выступила фронтвумен МИД РФ, специалист по всем вопросам Мария Захарова. Сегодня она разминалась на экономике.

Захарова сформулировала одну из целей великого геополитика при работе с африканскими странами:

«Полагаем необходимым вести дело к ослаблению американского доллара как практически монопольного средства расчетов и резервной валюты».

И чем заменять? Рублем, наверное. И пусть экономическая реальность иная – доля доллара в международных расчетах растёт, и не то, что рубля, а китайского юаня рядом не видно. Но разве это интересует Захарову?

Что ответить африканским лидерам на такое ценное заявление? Можно не очень приличными строками Игоря Иртеньева, написанными в конце 80-х:

«С другом мы пошли к путанам,

Там сказали: — от винта! — нам.

— За бумажные рубли

Вы бы жен своих могли».

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