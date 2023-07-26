Российская армия готовится отступать на Южном фронте
- 26.07.2023, 16:24
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Россияне подтверждают тяжелую ситуацию в Старомайорском.
Российские оккупанты бьют тревогу и подтверждают тяжелую обстановку на Южном фронте, где подразделения украинской армии успешно продвигаются в сторону Бердянска.
Telegram-канал российского батальона «Восток» сообщает, что ВСУ активизировались и готовятся взять под полный контроль Старомайорское, пишет «Диалог»
Про успехи ВСУ на этом направлении сегодня с утра сообщил украинский Генштаб. Россияне подтверждают, что ситуация для них «очень сложная», а оккупационным подразделениям в Старомайорском вскоре, видимо, придется отступать. Старомайорское и Урожайное находятся рядом в непосредственной близости друг от друга. Их разделяет река Мокрые Ялы.
Освобождение обоих населенных пунктов позволит ВСУ приступить к штурму Старомлыновки, после чего выбирать направление для следующей атаки - на Мариуполь или Бердянск. При этом, пытаясь смягчить поступление неприятных новостей, россияне обещают вернуть утраченный населенный пункт под свой контроль.