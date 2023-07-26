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Евродепутат: Белорусские политзаключенные будут свободны

  • 26.07.2023, 16:32
Евродепутат: Белорусские политзаключенные будут свободны
Виола фон Крамон-Таубадель

ЕС про них не забыл.

Немецкий политик, депутат Европарламента Виола фон Крамон-Таубадель призвала режим Лукашенко немедленно освободить лидера белорусской оппозиции Николая Статкевича и активистку гражданской кампании «Европейская Беларусь» Полину Шарендо-Панасюк.

«Жестокость режима Лукашенко превосходит всякое воображение. Многие из более чем 1500 политзаключенных ежедневно подвергаются пыткам и жестокому обращению, в том числе — Николай Статкевич и Полина Шарендо-Панасюк.

Они не забыты! Они будут свободны! Беларусь будет свободной!

Жыве Беларусь!» — заявила Виола фон Крамон-Таубадель.

Напомним, главный редактор сайта «Хартия-97» Наталья Радина и родственники политзаключенных — Марина Адамович, жена Николая Статкевича, Андрей Шарендо, муж Полины Шарендо-Панасюк, провели ряд двухсторонних встреч в Брюсселе с депутатами Европейского парламента и дипломатами ЕС.

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