Евродепутат: Белорусские политзаключенные будут свободны 26.07.2023, 16:32

Виола фон Крамон-Таубадель

ЕС про них не забыл.

Немецкий политик, депутат Европарламента Виола фон Крамон-Таубадель призвала режим Лукашенко немедленно освободить лидера белорусской оппозиции Николая Статкевича и активистку гражданской кампании «Европейская Беларусь» Полину Шарендо-Панасюк.

«Жестокость режима Лукашенко превосходит всякое воображение. Многие из более чем 1500 политзаключенных ежедневно подвергаются пыткам и жестокому обращению, в том числе — Николай Статкевич и Полина Шарендо-Панасюк.

Они не забыты! Они будут свободны! Беларусь будет свободной!

Жыве Беларусь!» — заявила Виола фон Крамон-Таубадель.

Brutality of #Lukashenka regime is beyond imagination. Many of over 1500 political prisoners are tortured & abused daily, including Mikalai Statkevich & Polina Sharenda-Panasyuk.

They are not forgotten! They will be free! Belarus will be free!

⚪🔴⚪Zhyve #Belarus! pic.twitter.com/Ch1T2tbLC4 — Viola von Cramon 🇺🇦🇪🇺 (@ViolavonCramon) July 20, 2023

Напомним, главный редактор сайта «Хартия-97» Наталья Радина и родственники политзаключенных — Марина Адамович, жена Николая Статкевича, Андрей Шарендо, муж Полины Шарендо-Панасюк, провели ряд двухсторонних встреч в Брюсселе с депутатами Европейского парламента и дипломатами ЕС.

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