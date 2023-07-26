«Россияне бегут из Крыма, сбывая награбленное» 26.07.2023, 16:53

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Удары ВСУ по оккупированному полуострову увеличили уровень паники среди оккупантов.

Российские оккупанты все еще пытаются убедить всех, что якобы готовятся защищать Крым любой ценой. Однако на самом деле после участившихся «инцидентов» на полуострове захватчики бегут оттуда вместе с награбленным имуществом.

Об этом в эфире FREEДОМ рассказал замглавы Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз, пишет unian.net.

По словам Чийгоза, то, какими будут настроения оккупантов в Крыму, напрямую будет зависеть от того, как будут развиваться действия на поле боя. Участившиеся удары по Крыму (и мосту через Керченский пролив в частности), уже пошатнули их веру в возможность удержать полуостров.

«Все будет зависеть от наших военных действий. Они показывают, что мы идем планомерно и очень настойчиво. Отличие Крыма от остальной оккупированной части Украины в том, что нет сухопутного коридора со стороны террориста – России. Поэтому Крымский мост … – не только символические [удары]. Это военные объекты. Мы показываем, как мы до него достаем. Но символичность его она влияет на психологическое состояние террористов-россиян, на так называемое гражданское население, которое 9 лет считало, что Крым – это место отдыха и кайфа. … На этих вот понаехавших. Они просто бегут оттуда, и уже не видят Крым [как курорт]…Сезон закончился так и не начавшись», – говорит Чийгоз.

Замглавы Меджлиса также подчеркивает, что такие удары сильно действуют на крымских коллаборантов.

«Они больше 9 лет пытались вдолбить пропагандой и своим поведением, что Крым – это навсегда Россия. Вот эти символы, они рухнули. Наши жители видят в Крыму, что все ФСБшники, СК, прокуратура, вся вот эта свора карательных органов вывезла свое (свои семьи вывозят, активы, которые можно вывезти), пытается продать, что награбила (недвижимое имущество, автомобили). Заботящиеся о своей заднице и безопасности, конечно, не поедут по суше, на временно оккупированные территории Украины. Мост тоже сейчас практически постоянно закрыт. Уже никто с деньгами в Крым не заходит. Это в свою очередь влияет на уверенность наших граждан в том, что Крым будет деоккупирован», – говорит он.

Попытки оккупанта продемонстрировать готовность бороться за полуостров не увенчаются успехом, уверен он.

«То, что они там окопы роют, пытаются завести все эти ПВО, демонстрировать месседжи какие-то, что Крым значит защищен и они будут до последней капли крови… На самом деле бандиты никогда не имели идеологию того, чтобы умереть там и защищать награбленное любой ценой. Сдавали и сдают друг друга, вы это сами видите по информационным сообщениям. Все попытки показать, что Крым настолько сильно будет сопротивляться, они не имеют шансов. И, самое главное, в это уже никто не верит», – добавляет он.

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