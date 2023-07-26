Глава СБУ признался, что его спецслужба подорвала Крымский мост
- 26.07.2023, 17:13
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Василий Малюк поблагодарил своих сотрудников.
Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк признал, что к подрыву Крымского моста 8 октября прошлого года причастна его спецслужба.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Малюк заявил, что с первых дней полномасштабного вторжения России сотрудники СБУ уничтожают врага в самых горячих точках и делают все, чтобы как можно быстрее освободить украинскую землю.
«Разрушение Крымского моста — это одна из наших реализаций», — отметил глава СБУ.
Он поблагодарил сотрудников СБУ за работу и пожелал, чтобы количество их боевых выходов соответствовало количеству возвращений на места дислокации.
Также глава СБУ презентовал марку, посвященную деятельности спецслужбы и ее вкладу в защиту страны.
«Убежден, что уникальные спецоперации, которые проводит СБУ, станут сюжетами для новых марок», — добавил Малюк.