Глава СБУ признался, что его спецслужба подорвала Крымский мост 26.07.2023, 17:13

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Василий Малюк поблагодарил своих сотрудников.

Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк признал, что к подрыву Крымского моста 8 октября прошлого года причастна его спецслужба.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Малюк заявил, что с первых дней полномасштабного вторжения России сотрудники СБУ уничтожают врага в самых горячих точках и делают все, чтобы как можно быстрее освободить украинскую землю.

«Разрушение Крымского моста — это одна из наших реализаций», — отметил глава СБУ.

Он поблагодарил сотрудников СБУ за работу и пожелал, чтобы количество их боевых выходов соответствовало количеству возвращений на места дислокации.

Также глава СБУ презентовал марку, посвященную деятельности спецслужбы и ее вкладу в защиту страны.

«Убежден, что уникальные спецоперации, которые проводит СБУ, станут сюжетами для новых марок», — добавил Малюк.

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