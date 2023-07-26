закрыть
26 июля 2023, среда, 18:30
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Полк Калиновского показал, как проходят тренировки бойцов

  • 26.07.2023, 17:27
  • 1,206
Полк Калиновского показал, как проходят тренировки бойцов

Вступившие в полк проходят профессиональную военную подготовку с лучшими инструкторами Украины.

Каждый, кто принимает решение вступить в полк имени Кастуся Калиновского, проходит профессиональную военную подготовку с лучшими инструкторами Украины.

«Ничего не остановит идею, время которой настало. Готовься и сражайся вместе с нами, ради освобождения родной Беларуси!» - обратился полк Калиновского, публикуя видео с тренировкой новобранцев.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Путин хочет повторения Цусимы
Путин хочет повторения Цусимы Альфред Кох
Путина загнали в угол
Путина загнали в угол Иван Преображенский
Решающий год
Решающий год Гарри Каспаров
Признался ли он в мятеже?
Признался ли он в мятеже? Сергей Ковальченко