Полк Калиновского показал, как проходят тренировки бойцов 26.07.2023, 17:27

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Вступившие в полк проходят профессиональную военную подготовку с лучшими инструкторами Украины.

Каждый, кто принимает решение вступить в полк имени Кастуся Калиновского, проходит профессиональную военную подготовку с лучшими инструкторами Украины.

«Ничего не остановит идею, время которой настало. Готовься и сражайся вместе с нами, ради освобождения родной Беларуси!» - обратился полк Калиновского, публикуя видео с тренировкой новобранцев.

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