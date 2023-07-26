Полк Калиновского показал, как проходят тренировки бойцов
- 26.07.2023, 17:27
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Вступившие в полк проходят профессиональную военную подготовку с лучшими инструкторами Украины.
Каждый, кто принимает решение вступить в полк имени Кастуся Калиновского, проходит профессиональную военную подготовку с лучшими инструкторами Украины.
«Ничего не остановит идею, время которой настало. Готовься и сражайся вместе с нами, ради освобождения родной Беларуси!» - обратился полк Калиновского, публикуя видео с тренировкой новобранцев.