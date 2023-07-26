В Гродно огласили приговор журналисту Можейко и адвокату Юргилевич

В Гродно огласили приговор журналисту Можейко и адвокату Юргилевич2
- 26.07.2023, 17:30
- 1,954
Дело рассматривал «судья» Максим Филатов.
Гродненский областной суд 26 июля огласил приговор адвокату Юлии Юргилевич и журналисту Павлу Можейко, передает правозащитный центр «Вясна».
Дело рассматривал «судья» Максим Филатов.
Они обвинялись по ч.2 ст.361−4 Уголовного кодекса за «иное содействие экстремистской деятельности, совершенное повторно, группой лиц по предварительному сговору».
Суд признал их виновными и назначил по шесть лет лишения свободы. Юргилевич отправят отбывать наказание в колонию общего режима, Можейко — усиленного.
Напомним, суд над Можейко и Юргилевич начался 10 июля. Согласно материалам дела, Павел Можейко, «действуя группой лиц», в сговоре с Юлией Юргилевич с февраля по март 2022 года передавал для размещения на телеканале «Белсат» информацию от Юргилевич о лишении ее лицензии и исключении из коллегии адвокатов, а также о суде над художником Алесем Пушкиным.