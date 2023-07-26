Владимир Фесенко: Россияне «трезвеют» после атак дронов на Москву 3 26.07.2023, 17:34

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Владимир Фесенко

Фото: Укринформ

Количество сторонников войны в РФ уменьшается.

Госдума РФ приняла закон об увеличении призывного возраста до 30 лет. Для россиян, которым выдадут повестки, закроют границы. Почему Путин идет на такие меры?

Об этом сайт Charter97.org поговорил с известным украинским политологом, главой Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимиром Фесенко:

— Пока это только лишь правовая рамка на будущее. Это не значит, что уже сейчас будут всех призывать в армию до 30 лет. В первую очередь, думаю, это сделано на всякий случай. Можно сказать, что это расширение доступного контингента для призыва в армию без проведения мобилизации.

В прошлом году мобилизация вызвала в России резкий скачок тревожных ожиданий, миграцию из страны. Призыв же вещь, к которой в РФ привыкли, многие от него «косят», можно пойти на учебу в университет или аспирантуру.

Сейчас же получается, что те, кто уклонился от призыва за счет учебы, могут попасть под него уже после окончания университета. Поскольку это молодые люди, то их как минимум выборочно можно призывать без создания видимости массовой мобилизации.

Видимо, это придумали военные. Параллельно таким образом пугают Запад возможностью «большой войны».

— Как раз глава оборонного комитета РФ Андрей Картаполов заявил, что закон принимается «под большую войну». Как расценивать эти слова?

— Скажу, что слова Картаполова вызвали критику в России. В российских Telegram-каналах провели опросы, как люди относятся к идее подготовки «к большой войне». Оказалось, что абсолютное большинство — негативно. Понятно, что это нерепрезентативный социологический опрос, но это активная политизированная публика.

Парадокс, но там много людей, которые читают так называемые «z-патриотические телеграм-каналы», являются сторонниками войны против Украины, но, как выясняется, «большой войны» они не хотят. На мой взгляд, это очень показательная реакция.

Здесь присутствуют попытки попугать Запад. К этому относится и угроза «вагнеровцами» Польше, и этот законопроект. Это такой намек из Москвы, в частности из Госдумы РФ, что война может затянуться.

Запад пытаются напугать именно затягиванием войны и втягиванием европейских стран в эту войну. Россиянам же говорят, мол, имейте в виду, в армию могут призвать не только тех, кто должен идти в 18 лет служить, но и окончивших университет.

Кстати, ранее ведь там была совсем другая идея. Хотели популистически поднять нижнюю планку призыва до 21-го года. По итогу же, как говорил Виктор Черномырдин, «хотели как лучше, а получилось как всегда».

Подводя итог, потенциально это возможность расширить призывной контингент за счет увеличения его возрастных рамок.

— Все-таки слова Картаполова — ИПСО? Или Кремль действительно готовится к «большой войне», учитывая и милитаристские заявления в отношении Польши?

— В определенной мере. Допустим, заявления Путина и Лукашенко про «вагнеровцев» — это точно ИПСО. У Картаполова же это такой элемент пропагандистской войны. Если эта тема будет раскручиваться, то тогда да, можно будет говорить, что это ИПСО.

С другой стороны, в Кремле ищут, кого еще затянуть, чтобы восполнить огромные потери. Каким образом? За счет призывников. Не надо объявлять массовую мобилизацию. Будут по-прежнему где-то зеков брать, где-то добровольцев за деньги, а главный резерв будет — призыв в армию.

Пока есть формальные ограничения относительно того, что призывники не должны участвовать в военных действиях. Но, думаю, что эти ограничения будут снимать. Есть масса примеров, когда российских призывников, прошедших курс обучения, просто склоняют к тому, чтобы они подписали контракт. В итоге эти люди едут в зону войны на территорию Украины.

Россияне видят, что война затягивается, и проблем от войны становится все больше. Поэтому число сторонников войны против Украины постепенно сокращается. Не потому, подчеркну, что люди протрезвели, а сказывается усталость от войны. Повторюсь, все больше ощущаются проблемы.

Отмечу, что не прямо, а косвенно на отношении россиян к войне сказываются и атаки дронов не только по Москве, но и ряду центральных российских регионов: Курской, Воронежской, Тульской области. Думаю, что там есть ощущение, что война постепенно и до них доходит. Не говоря уже о Белгородской, где идут боевые действия.

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