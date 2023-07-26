В Нигере мятежники захватили президента страны 26.07.2023, 17:38

2,752

Есть риск госпереворота.

Военнослужащие президентской гвардии удерживают главу Нигера Мохамеда Базума в его резиденции. Речь может идти об очередной попытке государственного переворота, сообщает Reuters со ссылкой на источники в службе безопасности.

Сообщается, что сам президент и его семья в порядке, однако без подробностей.

Военные заблокировали подъезды к дворцу и расположенным рядом министерствам, а также взяли под контроль дороги, ведущие к зданию национального телеканала. В остальных районах Ниамеи все спокойно, отмечает Reuters.

Издание приводит заявление Базума о том, что вооруженные силы Нигера не поддерживают мятежников, блокировавших резиденцию, и готовы атаковать их, если те не отпустят главу государства.

Отметим, что всего за историю африканского государства, получившего независимость от Франции в 1960 году, в стране произошло четыре военных переворота.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».