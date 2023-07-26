До +24°С ожидается в Беларуси 27 июля 26.07.2023, 18:10

Пройдут дожди.

Дожди и до плюс 24 градусов ожидается в Беларуси 27 июля, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В четверг будет облачно, ночью с прояснениями. В ночные часы преимущественно по южной половине, днем на большей части территории пройдут дожди, местами по югу сильные дожди. Днем по юго-востоку в отдельных районах прогремят грозы. В ночные и утренние часы местами слабый туман. Ветер северный 4-9 м/с, днем порывы усилятся до 14 м/с.

Температура воздуха ночью составит плюс 11-17 градусов, а днем - 16-22 градуса тепла. По юго-востоку столбик термометра достигнет плюс 24 градусов.

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