WP: Война превратила Украину в «суперлабораторию изобретений» 26.07.2023, 18:16

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На украинском рынке БПЛА произошел «инновационный скачок».

Более 200 украинских компаний, связанных с производством беспилотников, в настоящее время работают вместе с военными подразделениями на передовой, чтобы настраивать и улучшать БПЛА. Об этом говорится в материале The Washington Post, опубликованном 26 июля.

Как отметил изданию Вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий – министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, «это технологическая гонка 24/7».

На внутреннем украинском рынке БПЛА произошел «инновационный скачок»: новые технологии, которые имеют улучшения в скорости, дальности полета и грузоподъемности оказывают непосредственное влияние на поле боя, позволяя Украине уничтожать российскую технику, пишет СМИ.

Украина, которая известна сельским хозяйством и тяжелой промышленностью, не является «очевидным местом» для инноваций дронов, однако «острота войны» превратила страну в своего рода суперлабораторию изобретений, привлекая инвестиции от хваленых бизнес-миров, включая бывшего исполнительного директора Google Эрика Шмидта, пишет The Washington Post.

СМИ также отметило украинскую программу «Армия дронов», «направленную на максимальное использование разведывательных и ударных беспилотников, с тем, чтобы компенсировать большое преимущество России в авиации и артиллерии». Программа помогла частным компаниям обучить более 10 тыс. операторов дронов в прошлом году, и планирует обучить еще 10 тыс. в течение следующих шести месяцев.

The Washington Post подчеркнуло, что украинские изобретатели дронов имеют возможность испытывать свою продукцию против одних из самых современных средств радиоэлектронной борьбы в мире. Это привилегия, которой нет у подавляющего большинства международных компаний, производящих беспилотные летательные аппараты, пишет СМИ.

Бывший руководитель Uber, покинувший США, чтобы помогать Украине Андрей Лискович отметил, что на Западе не возможно на таком уровне протестировать продукт. Поэтому, у Украины есть реальная возможность «разработать решение мирового уровня», считает он.

Кроме того производители БПЛА могут получать постоянную обратную связь с передовой, что позволяет им немедленно вносить коррективы, чтобы уменьшить уязвимость, говорится в материале.

Будущее войны будет определяться и вестись дронами, подчеркнул бывший исполнительный директор Google Шмидт. Он добавил, что в будущем беспилотники будут играть «решающую роль» на суше, в воздухе и на море при разминировании полей и формировании «безжалостных рот дронов-камикадзе с искусственным интеллектом».

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