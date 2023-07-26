Белорусы теперь могут бронировать отели и туры через Wildberries 26.07.2023, 18:30

Но не все так просто.

Жителям Беларуси стал доступен туристический сервис от российского онлайн-ритейлера Wildberries. Забронировать тур или купить авиабилеты можно при наличии банковской карточки российской платежной системы, сообщает Office Life со ссылкой на пресс-службу компании.

В марте интернет-ретейлер вышел на рынок онлайн-тревел-агентств — сервис называется «Wildberries. Вместе». Он по запросу создает выгодные маршруты путешествий, предлагая на выбор несколько вариантов билетов по стоимости и видам транспорта. Сейчас там в том числе можно купить билеты на самолет, поезд и автобус, забронировать отель или приобрести пакетный тур, например, на турецкий курорт.

В пресс-службе объяснили, что при бронировании отеля можно воспользоваться как предоплатой с помощью банковских карт российских платежных систем, так и сервисом постоплаты. То есть рассчитаться с отелем на месте наличными или банковскими картами платежных систем, которые принимают в регионе. Подойдут и карты платежной системы «БЕЛКАРТ-Мир».

Забронировать туры на турецкие курорты можно с вылетом из российских городов, в том числе из Москвы.

Покупка билетов на портале сейчас доступна только при наличии банковских карт российских платежных систем. Но есть возможность приобрести билеты на поезда из белорусских городов в российские.

В компании обещают включать дополнительные опции и расширять список доступных для бронирования отелей и туров с учетом интересов пользователей из Беларуси.

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