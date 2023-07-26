В Минске супруги совершили групповой суицид 4 26.07.2023, 19:14

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Погибли пять взрослых и ребенок.

Подробности взрыва, который прогремел 17 декабря прошлого года в пятиэтажке на бульваре Шевченко в Минске, рассказали в пресс-службе Следственного комитета.

Трагедия произошла около 3.00. В результате происшествия погибли 6 человек, в том числе один ребенок. Кроме того, два человека и еще ребенок получили телесные повреждения различной степени тяжести.

Следователи выяснили, что взрыв произошел в результате умышленных действий двух жильцов этого дома. Ночью 17 декабря они вылили на пол в квартире более 10 литров легковоспламеняющейся жидкости и повредили газовое оборудование на кухне, чем создали взрывоопасную концентрацию газовоздушной смеси. После этого они инициировали возгорание, что привело к взрыву, который повредил входные двери в помещение и, вместе с пламенем, распространился по подъезду. Силы взрывной волны хватило, чтобы выбить входные двери в еще одну квартиру на другом этаже, где погибла семья с ребенком. Кроме того, среди жильцов дома также были пострадавшие в результате отравления продуктами горения и обрушения конструкций.

«Следствием получены объективные данные о том, что умысел проживавших в ней мужчины и его супруги, погибших в результате взрыва, был направлен на реализацию группового суицида», — сообщили в Следственном комитете.

Следователями принято решение о прекращении уголовного преследования в связи со смертью вышеуказанных лиц.

В декабре о трагедии писала Tochka.by. Жильцы дома рассказали изданию, что погибшая супружеская пара — пенсионеры, детей у них не было. У женщины была группа по инвалидности, у мужчины — онкология.

— Он (погибший пенсионер — Прим. ред.) дал дарственную своей племяннице, чтобы их «дагледзела», а она их начала с хаты выгонять, — рассказала соседка.

Женщина добавила, что погибший мужчина в какой-то момент не выдержал и пригрозил решить квартирный вопрос по-своему. По ее словам, он сказал: «я сделаю так, что не достанется (квартира — Прим. ред.) никому».

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