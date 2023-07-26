«В Польше рассчитались, а в Чехии не смогли» 4 26.07.2023, 19:18

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Возникают ли у белорусов за границей проблемы с карточками наших банков.

В прошлом году, когда началась война в Украине, белорусы испытывали трудности при расчете за границей карточками отечественных банков, в отношении которых были введены санкции. Сейчас «Зеркало» узнало у наших земляков, были ли у них в последнее время сложности по расчетам и снятию наличных за границей.

«Пользоваться белорусской картой даже выгоднее»

По словам наших земляков, сегодня проблем с расчетом за границей с помощью карт некоторых белорусских банков у них практические не возникает. Читатели сообщили, что рассчитывались нашим «пластиком» во многих странах Европы, а также в Грузии, Индонезии, Израиле, ОАЭ, Турции. Правда, иногда возникают нюансы, связанные со снятием наличных в банкоматах.

Дальнобойщик Вячеслав (имена героев материала изменены) рассказал, что ездит на фуре по всей Европе, для расчетов в разных странах он пользуется картой «Белгазпрамбанка», привязанную к Samsung Pay (сервис мобильных платежей, позволяющая платить с помощью телефона и других гаджетов).

— Ни разу не было случая, чтобы отклонили платеж там, где я бывал — в Германии, Польше, Швеции, Норвегии, Дании, Франции. Естественно, я имею и зарплатную карту европейского банка, но тут есть парадокс: пользоваться белорусской картой даже выгоднее, потому что при расчете просто списывается сумма по курсу, установленному нашим банком.

Белорусы сообщают, что в Польше белорусские карты работают хорошо. Например, не заметила проблем при использовании пластика от «Беларусбанка» наша читательница Алина.

Эльвира также находится в Польше, где пользуется рублевой картой Visa Platinum «Альфа-Банка», на которую регулярно поступают деньги из Беларуси. Как только началась война в Украине, она не могла рассчитаться за покупки в некоторых магазинах, но сейчас ситуация нормализовалась.

— Делаю покупки, оплачиваю услуги. На это лимита нет, но мне кажется что курс конвертации не выгодный. Также несколько раз в месяц я снимаю наличные в банкомате, вон на это есть ограничение: можно без процентов снять 2500 рублей, на сумму свыше насчитывается процент. При обналичивании любой суммы списывается комиссия 17,90 злотых (13 рублей. Конвертация по курсу Нацбанка Беларуси на 26 июля. — Прим. ред.), — рассказала девушка.

В этой же стране обналичивает деньги с Visa Platinum «Приорбанка» наш земляк Валентин.

— Снимаю 4000 злотых (2993 рублей), больше не дает. Поэтому, если что-то на карте остается, то снимаю еще раз. Делаю это из-за боязни, что в любую секунду или курс рухнет, или карта перестанет работать. В польских банкоматах разных банков разные курсы. Обычно я делаю это в PKO, мне показалось, что курс там лучше, — объяснил мужчина.

Валентин вспомнил, что у его знакомой есть карта Visa Gold «Приорбанка» она у нее тоже работает в Польше. А вот еще у одного приятеля имеется карты «Белинвестбанк», она не работает с начала войны.

«Пока деньги на карте есть, то можно ими пользоваться без проблем»

Игорь находится в Индонезии и имеет три банковские карты (в рублях и долларах) из Беларуси: от «Альфа-Банк (Беларусь)», «МТБанка» и «Беларусбанка». Мужчина говорит, что наличные снимать с них не приходилось, ими он постоянно рассчитывается в магазинах, кафе, отелях, оплачивает бронь жилья через Booking и Airbnb. Однако много денег на картах белорус не держит, хранит ее в криптовалюте.

— Местные умельцы как-то сделали дамп карты (считали информацию, которая записана на магнитной полосе кредитки. — Прим. ред.), пытались снять с нее около 1300 долларов. Благо там была небольшая сумма, сделать им это не удалось, — рассказал Игорь.

Михаил вместе с девушкой сейчас путешествует по Европе, они уже проехали Литву, Эстонию, Финляндию, Норвегию, Данию, Швецию и сообщили, что везде рассчитывались картами «Беларусбанка» и «Приорбанка».

Андрей рассказал, что без проблем в магазинах Люксембурга рассчитывается рублевой картой «БСБ Банка». Суммы покупок в приложении банка отражаются спустя четыре дня.

У Дениса в Испании нет сложностей при расчете картой «Белгазпромбанка», а вот деньги там он не обналичивает из-за большой комиссии. По его словам, испанский BBVA с 20 евро (66 рублей) берет еще 8 евро (26 рублей) комиссии.

Тарас в Турции рассчитывался картами «Альфа-Банка» и «Приорбанка», при этом потери при конвертации были минимальные, для него не ощутимые.

Марта была в этом году в Черногории и Литве, где использовала для расчетов карту Mastercard «Приорбанка» — через Apple Pay. Белоруска также снимала наличные в Черногории, с нее взяли небольшую комиссию.

— Правда, перед выездом нужно предупреждать банк в каких числах будешь за границей, иначе заблокируют карту, — советует девушка. Проблем с карточками за границей у нее не было.

У Сергея за последний год в Латвии не было сложностей при использовании карты «БНБ Банка». У Леонида не давал сбоев при расчете в заведениях Грузии «пластик» «Белгазпромбанка». Валютной картой «Приорбанка» в Польше, Литве, Болгарии и Албании платил Максим.

— Картой «Беларусбанка» я рассчитывалась за покупки и снимала деньги в разных банкоматах Германии — никаких проблем. При обналичивании суммы были небольшие, поэтому с лимитами я не встречалась. В общем, пока деньги на карте есть, то можно пользоваться ими без проблем, — сделала вывод наша соотечественница Вероника.

«Не удалось оплатить проезд в России»

Но иногда бывает, что карты белорусских банков «капризничают» и платежи не проходят. О таком случае рассказал Андрей, который часто бывает в Германии. Там он рассчитывается картой «Альфа-Банка» в магазинах и на заправках. В этих местах платежи проходят везде. Но есть одно исключение, где рассчитаться картой нельзя — это «учреждение типа нашего подразделения ГАИ», где переоформляют номера на автомобили.

Александр столкнулся с проблемой при расчетах белорусскими картами во время июньского путешествия, он посетил Россию и ОАЭ.

— В ОАЭ было все хорошо, обычная карта в рублях от «МТБанка» работала везде. А вот в России были трудности: ни валютная, ни Mastercard от «МТБанка», ни Visa от «Дабрабыт» там не работали. Меня спасла «Белкарт». Но в транспорте оплатить за проезд не удалось и с помощью нее, — вспомнил Александр.

Игнат использовал белорусские карты в евро и рублях от «Альфа Банка» в Польше и Нидерландах. При расчетах в стационарных заведениях проблем не было, они возникли при покупке товаров онлайн, покупателю приходил отказ оплаты. Также не всегда у него получалось оплатить билеты на поезд.

— Чтобы выйти из ситуации, переводили деньги на польскую карту, но банк берет свою комиссию, да и конвертация съедает сумму. И если еще месяца четыре эти суммы были терпимыми, то сейчас их они очень значительные, — отметил собеседник.

Примечательно, что одна и та карта иногда может работать в одной стране и не работать в другой. Так произошло у супруги Вадима.

— У жены карта «Приорбанка», она рассчитывалась ею в Польше — оплата прошла. А вот в Чехии заплатить ей не удалось, — сообщил Вадим.

Также, читатели рассказали, что не могли заплатить в Польше картой «Технобанка», в Абхазии — «Белкарт-Мир» от «Беларусбанка», в Испании — валютной Mastercard «Приорбанка», а в России — Visa «Приорбанка»

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