Белорус выиграл в турнире по покеру более полумиллиона долларов 26.07.2023, 19:43

Имя его не называется.

Белорус выиграл в турнире по покеру больше 560 тысяч долларов. Как пишет belmir.by, речь идет о белорусе, который участвовал в одном из крупных онлайн-турниров по покеру. Имя его не называется, известно, что играл он под псевдонимом focus_nik и занял третье место. Призовой фонд турнира – 6 миллионов 190 тысяч долларов.

У белоруса были серьезные шансы на победу, за финальный стол он и вовсе сел лидером по фишкам, а к середине игры ближайший соперник отставал более чем в 2 раза.

Однако в какой-то момент удача перестала улыбаться белорусу, а чуть позже и фортуна перестала быть благожелательной: focus_nik постепенно терял преимущества и в конечном счете пропустил соперников вперед. Увы, один из конкурентов выбил его из турнира флешем против пары королей.

Так или иначе, но белорус получил третье место, его выигрыш составил 563 017 долларов. Победителем стал игрок из России, вторым — игрок из Ливана, они получили по $943 582 и $728 706 соответственно.

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