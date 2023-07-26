Тайвань впервые провел учения в своем крупнейшем аэропорту
- 26.07.2023, 19:47
Использовал опыт Украины в битве за Гостомель.
Тайвань 26 июля впервые провел военные учения в международном аэропорту Таоюань. Там солдаты тренировались защищать объект от потенциального нападения со стороны Пекина. Об этом сообщили CNN, AFP и Financial Times.
В среду в Таоюане солдаты, надевшие красные каски, чтобы обозначить себя как проникших на территорию врагов, участвовали в перестрелке с полицией аэропорта. Пожарные также практиковались в тушении имитированных пожаров.
Военные вертолеты имитировали полет над аэропортом и развертывание вражеских войск на взлетно-посадочной полосе. Подойдя к зданию аэропорта, они вели перестрелку с тайваньскими военными, защищавшими объект, и теми, кто прятался в импровизированных укрытиях.
Учения, которые длились 30 минут, завершились тем, что тайваньские военные отрабатывали уничтожение оставшихся сил противника, в конце размахивая тайваньским флагом, чтобы показать, что они имитировали успешную оборону аэропорта.
Аналитики говорят, что Тайвань учится на опыте вторжения России в Украину. Речь, в частности, о битве за аэропорт Антонов возле Гостомеля Киевской области, который является примером успешного контрнаступления украинских сил при обороне Киева, сказал военный эксперт тайваньского Института национальной обороны и безопасности Су Цзы-юн.
Он добавил, что близость аэропорта Таоюань к «красному пляжу» (такой термин используется для обозначения потенциальной точки высадки морских десантов) делает особенно важной его защиту.
Су Цзы-юн подчеркнул, что, если бы он был захвачен Китаем, китайские десантники присоединились бы к атаке на тайваньские войска, охраняющие пляж.
Как отмечает Financial Times, несмотря на небольшой масштаб, состоявшиеся учения ознаменовали собой шаг в превращении ежегодных тайваньских военных учений «Хан Куан» из того, что аналитики критикуют как просто демонстрацию сил, в более достоверную проверку потенциальных сценариев вооруженного конфликта с Китаем.