Тайвань впервые провел учения в своем крупнейшем аэропорту 26.07.2023, 19:47

Использовал опыт Украины в битве за Гостомель.

Тайвань 26 июля впервые провел военные учения в международном аэропорту Таоюань. Там солдаты тренировались защищать объект от потенциального нападения со стороны Пекина. Об этом сообщили CNN, AFP и Financial Times.

В среду в Таоюане солдаты, надевшие красные каски, чтобы обозначить себя как проникших на территорию врагов, участвовали в перестрелке с полицией аэропорта. Пожарные также практиковались в тушении имитированных пожаров.

Военные вертолеты имитировали полет над аэропортом и развертывание вражеских войск на взлетно-посадочной полосе. Подойдя к зданию аэропорта, они вели перестрелку с тайваньскими военными, защищавшими объект, и теми, кто прятался в импровизированных укрытиях.

Учения, которые длились 30 минут, завершились тем, что тайваньские военные отрабатывали уничтожение оставшихся сил противника, в конце размахивая тайваньским флагом, чтобы показать, что они имитировали успешную оборону аэропорта.

Аналитики говорят, что Тайвань учится на опыте вторжения России в Украину. Речь, в частности, о битве за аэропорт Антонов возле Гостомеля Киевской области, который является примером успешного контрнаступления украинских сил при обороне Киева, сказал военный эксперт тайваньского Института национальной обороны и безопасности Су Цзы-юн.

Он добавил, что близость аэропорта Таоюань к «красному пляжу» (такой термин используется для обозначения потенциальной точки высадки морских десантов) делает особенно важной его защиту.

Су Цзы-юн подчеркнул, что, если бы он был захвачен Китаем, китайские десантники присоединились бы к атаке на тайваньские войска, охраняющие пляж.

Как отмечает Financial Times, несмотря на небольшой масштаб, состоявшиеся учения ознаменовали собой шаг в превращении ежегодных тайваньских военных учений «Хан Куан» из того, что аналитики критикуют как просто демонстрацию сил, в более достоверную проверку потенциальных сценариев вооруженного конфликта с Китаем.

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