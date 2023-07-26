На Комаровке появилась самая инстаграмная ягода 26.07.2023, 19:55

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Угадайте, сколько стоит?

Тибетскую малину в Беларуси не выращивают в промышленных масштабах. Скорее чтобы немного полакомиться и сделать красивые фото. Уже можно спешить на Комаровку, ведь там появилась первая ежеклубника (ягоду называют еще так).

Эта тибетская малина приехала на Комаровку из деревни Городок Молодечненского района, однако растет ягода по всей Беларуси, пишет «Онлайнер».

Стоимость пол-литрового стаканчика сегодня — 10 рублей.

На вкус ежеклубника не очень сладкая, напоминает смесь ежевики с малиной. Внешне походит на «ежика», что выглядит очень инстаграмно. Ягоду покупают стаканчиками, так как она очень хрупкая. Если сегодня ее не продали, то назавтра товарного вида уже не будет, рассказали нам на Комаровке.

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