Паритетбанк приостанавливает SWIFT-переводы в долларах и евро 26.07.2023, 20:20

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С 27 июля.

Паритетбанк уведомил клиентов о том, что в четверг, 27 июля, приостанавливает перевод денег в некоторых иностранных валютах по системе SWIFT. Ограничение коснется интересов физлиц и распространяется на переводы в долларах и евро. На сообщение пресс-служба финучреждения обратил внимание Office Life.

В банке уточняют, что готовы проводить международные платежи в других валютах без ограничений.

Ранее сообщалось, что в Беларуси в последнее время условия по международным переводам SWIFT для отечественных компаний и обычных пользователей значительно изменились. Во-первых, сейчас их нельзя, как раньше, отправить в любом банке. Во-вторых, постоянно меняется ситуация и в тех банках, которые продолжают работать с международными переводами. Отдельные заграничные банки в одностороннем порядке приняли решение не обслуживать потоки платежей из Беларуси и России, по этой причине SWIFT-переводы могут быть отклонены.

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