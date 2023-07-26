Украинские пограничники нашли в рейсовом автобусе скрипку Страдивари 6 26.07.2023, 20:22

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Хозяина старинной скрипки обнаружить не удалось.

В Одесской области пограничники обнаружили и изъяли скрипку 1730 года производства работы известного итальянского мастера Антонио Страдивари. Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины 26 июля в Telegram.

Музыкальный инструмент нашли во время погранично-таможенного контроля в салоне рейсового автобуса в пункте пропуска «Паланка – Маяки – Удобное» на границе с Молдовой.

Водитель и стюардесса автобуса заявили, что не знают, кто хозяин скрипки. Инструмент передали экспертам.

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