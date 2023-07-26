В Украине вернули довоенные налоги
- 26.07.2023, 20:39
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Зеленский подписал закон.
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, предусматривающий возврат довоенной системы налогов с 1 августа, а именно — отмену 2% налога для ФЛП и возврат 5%.
Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на народного депутата Ярослава Железняка в Telegram.
Закон предусматривает продление моратория на налоговые проверки до конца войны.
Так, с 1 августа будут разрешены проверки для подакцизных товаров (алкоголь, табак, топливо), игрового бизнеса и финансовых услуг.
При этом с 1 октября возвращается ответственность за нарушения в сфере применения РРО. В то же время, предусмотрено освобождение от финансовой ответственности за нарушения с РРО на прифронтовых территориях. Но это не касается торговли подакцизными товарами.
Возврат налогов и ответственности
Закон отменяет:
возможность для физических лиц-предпринимателей и юридических лиц быть плательщиками единого налога ІІІ группы с применением ставки единого налога в размере 2% от суммы дохода;
возможность для физических лиц-предпринимателей плательщиков единого налога I и II групп не уплачивать единый налог;
неприменение штрафных санкций за нарушение налогового законодательства;
остановку хода сроков (представление налоговой отчетности, сроков получения налоговой информации контролирующими органами).
Остальные нормы закона:
«технический долг» , который возник с 1 апреля 2022 года по 31 июля 2023 года не будут учитывать при определении возможности плательщика продолжать пребывание на упрощенной системе;
сохранение права добровольной уплаты единого налога и ЕСВ для прифронтовых территорий, в том числе территорий возможных боевых действий.
Подчеркнем, что принятие закона является важным условием, предусмотренным соглашением с МВФ.