НАТО усилит наблюдение за Черным морем 26.07.2023, 20:47

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Альянс отреагировал на угрозы России топить все следующие в Украину корабли.

В НАТО пообещали активизировать наблюдение за Черным морем после выхода России из зерновой сделки и угроз обстреливать следующие в украинские порты суда. Об этом говорится в пресс-релизе на сайте блока.

В среду прошло заседание Совета НАТО, которое созвал генсекретаря альянса Йенс Столтенберг по просьбе президента Украины Владимира Зеленского. По его итогам страны блока решили, что угрозы России создают риски возможных просчетов и эскалации в регионе, а также серьезно ограничивают свободу судоходства.

Ранее Минобороны РФ заявило, что будут считать военными целями все суда, следующие в порты Украины. До этого МИД РФ предупредил, что отзывает гарантии безопасного судоходства в Черном море, а Кремль пригрозил «военными рисками» в случае вывоза зерна без согласия Москвы.

В результате НАТО решило усилить наблюдение за Черным морем. «НАТО и союзники усиливают наблюдение и ведение разведки в районе Черного моря, в том числе с морских патрульных самолетов и беспилотников», — говорится в сообщении альянса.

«Действия России также создают существенные риски для стабильности Черноморского региона, который имеет стратегическое значение для НАТО», — приводятся в релизе слова Столтенберга.

Россия сообщила о выходе из зерновой сделки 17 июля. Президент Украины Владимир Зеленский обратился к ООН и Турции — сторонам-гарантам соглашения — с предложением продолжить экспорт зерна без участия Москвы.

Кроме того, Киев пригрозил России ответным заявлением. Украина решила рассматривать все суда в акватории Черного моря, следующие в порты РФ, военными целями.

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