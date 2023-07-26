Белоруска перевела «американцу из Англии» почти 180 тысяч рублей 4 26.07.2023, 21:03

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Жительница Солигорского района познакомилась с «американцем» в соцсети.

Мошенник в социальной сети выманил у 60-летней жительницы Солигорского района без малого 180 тысяч белорусских рублей. Подробности мошеннической схемы рассказали в Следственном комитете.

В конце октября 2022 года на страницу женщины в одной из соцсетей «постучался» незнакомец. Завязалось общение, в ходе которого мужчина много рассказывал о себе, мол, сам родом из США, но в настоящее время работает в Англии, вдовец, имеет взрослую дочь. В какой-то момент виртуальное общение перешло на иную стадию: мужчина решился оказать знак внимание и отправил женщине посылку — коробку с подарками, предварительно сфотографировав ее содержимое. Женщина, которая не смогла отказаться от столь приятного сюрприза, сообщила адрес доставки.

- Через некоторое время с незнакомого номера ей пришло сообщение, что необходимо заплатить налог с посылки в сумме почти 1000 долларов, - рассказали в Следственном комитете.

К слову, женщину не смутило, что деньги ей нужно было перевести через платежную систему на неизвестный банковский счет. На протяжении нескольких месяцев она периодически переводила деньги — то для оплаты различных пошлин, то на уплату налогов. А «американец из Англии» обещал в скором времени возместить все потраченные ею деньги.

Однако история этим не закончилась. Судя по всему, аппетиты мошенников стали в какой-то момент стремительно увеличиваться, увы, за счет доверчивой белоруски.

- В мессенджере пришло сообщение: представители одного из аэропортов вскрыли почтовое отправление и обнаружили в ней 700 тысяч долларов, предназначенных для актов терроризма. Чтобы доказать свою невиновность, женщине предлагалось оплатить услуги адвоката в сумме 10 500 долларов, - рассказали о дальнейших событиях правоохранители.

Женщина и в этот раз перевела деньги по реквизитам, указанным в сообщении. В общей сложности она более 20 раз переводила денежные средства на оплату пошлин, налогов, услуг.

В какой-то момент пострадавшая поняла, что столкнулась с настоящими мошенниками, однако в милицию обращаться не стала. А «наняла» адвоката в соседней стране для возврата похищенных денежных средств и посылки.

- Женщина столкнулась с очередным аферистом в интернет-пространстве, и заплатила за услуги псевдоюриста 700 рублей, - добавили в Следственном комитете.

Лишь после того, как белоруска потеряла все свои сбережения и фактически оказалась в долговой яме, она все-таки обратилась в правоохранительные органы.

Сообщается, что суммарно она лишилась 177 тысяч белорусских рублей, возбуждено уголовное дело, в настоящее время следователи устанавливают лица, причастные к мошеннической схеме и хищению денег.

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