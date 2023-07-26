Старенький трактор «Беларус» стал звездой выставки ретро-авто в Германии 26.07.2023, 21:34

Иногда он работает «рождественской елкой».

Немецкая газета Volksstimme рассказала о выставке олдтаймеров (ретро-автомобилей) в городе Вальштаве, земля Саксония-Анхальт, в которой принял участие и выпущенный еще при СССР трактор «Беларус-550». На статью обратило внимание издание «Беларусь и мир».

В минувшее воскресенье в Вальштаве прошла выставка винтажных машин — на ней показали пару сотен экспонатов, в том числе 50-летний Fiat, произведенный в социалистической Польше.

Особенное внимание журналистов привлек трактор «Беларус-550», который сошел с конвейера в Минске в 1987 году и широко использовался в сельском хозяйстве ГДР.

Хозева «железного коня» — супруги Диана и Карстен Лашевски из Элленберга, которые по нескольку раз в год бывают на таких мероприятиях. Они не просто «влюбились в трактор», когда его увидели, но и покрасили в ярко-красный цвет, отреставрировали и оснастили дополнительными удобствами.

За руль «Беларуса» садятся оба супруга. По их словам, в их городе трактор становится звездой в рождественский сезон. «Украшенный бесчисленными гирляндами, он катается по Элленбергу и особенно очаровывает детей», — рассказал Карстен Лашевски, который любит возить своих внуков в водительской кабине.

Несмотря на возраст, трактор еще не полностью вышел на пенсию, и ему приходится время от времени работать. Зимой его используют при заготовке дров, которые потом везут на двух прицепах.

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