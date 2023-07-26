Эстония и Латвия согласились ускорить выход из общей с Беларусью энергосети 26.07.2023, 22:24

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Страны планируют реализовать план в феврале 2025 года.

Эстония и Латвия договорились с Литвой ускорить процесс отключения от общей с Беларусью и Россией энергосети, пишет издание Err. Страны планируют реализовать план в феврале 2025 года.

«Полномасштабная война России против Украины увеличила риски в обеспечении энергетической безопасности стран Балтии. Хотя страны Балтии не покупают и не продают электроэнергию России и не платят России за нахождение в единой полосе частот, исторически мы по-прежнему физически подключены к системе электроснабжения страны-агрессора», — сказал министр климата Эстонии Кристен Михал, поясняя решение ускорить процесс.

Литва хотела отключиться от общей энергосистемы с Беларусью и Россией ещё раньше, в 2024 году. Но для этого ей нужна была поддержка Эстонии и Латвии. Эстония же соглашалась только на дедлайн в конце 2025 года.

Но согласно новому плану страны Балтии официально уведомят участников о своем выходе из энергосистемы в августе 2024 года, а слияние с континентальной европейской энергосистемой произойдет в феврале 2025 года.

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