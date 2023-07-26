США создадут ракету с термоядерным двигателем

США создадут ракету с термоядерным двигателем4
- 26.07.2023, 22:31
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Ракету создаст корпорация Lockheed Martin.
Американская компания Lockheed Martin создаст первую демонстрационную ракету с термоядерной двигательной системой в рамках программы DRACO. Об этом сообщило Управление передовых оборонных исследовательских проектов Министерства обороны США (DARPA).
«DARPA заключило соглашение с Lockheed Martin о начале работ по конструированию и созданию экспериментальной ракеты с термоядерной движущей системой (X-NTRV) и ее двигателем», - говорится в сообщении.
Компания должна сконструировать, интегрировать и протестировать компоненты ракеты и ее двигатель, другая американская компания BWX Technologies в свою очередь должна сконструировать и изготовить ядерный реактор для обеспечения работы двигателя.
Запуск ракеты запланирован на 2027 год.
Программа DRACO была инициирована в январе в рамках сотрудничества DARPA и NASA. Космическое ведомство планирует использовать ракеты с термоядерными двигателями для будущих пилотируемых и исследовательских марсианских миссий.