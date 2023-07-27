Армения отказалась от участия в «ядерных учениях» ОДКБ в Беларуси 27.07.2023, 0:03

1,254

Ереван сослался на занятость.

Министерство внутренних дел Армении подтвердило, что не будет участвовать в предстоящих учениях «Скала-2023» в Беларуси под эгидой Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Комментарии армянского МВД цитируют российские СМИ.

В сентябре Министерство чрезвычайных ситуаций Беларуси примет учения ОДКБ по ликвидации аварии на ядерном объекте.

Ереван отказался направить свои подразделения в республику. Причиной такого решения стала «профессиональная загруженность сотрудников спасательной службы МВД», сообщили в ведомстве.

ОДКБ – военно-политическая международная организация, в которую входят Беларусь, Армения, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».