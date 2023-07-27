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Армения отказалась от участия в «ядерных учениях» ОДКБ в Беларуси

  • 27.07.2023, 0:03
  • 1,254
Армения отказалась от участия в «ядерных учениях» ОДКБ в Беларуси

Ереван сослался на занятость.

Министерство внутренних дел Армении подтвердило, что не будет участвовать в предстоящих учениях «Скала-2023» в Беларуси под эгидой Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Комментарии армянского МВД цитируют российские СМИ.

В сентябре Министерство чрезвычайных ситуаций Беларуси примет учения ОДКБ по ликвидации аварии на ядерном объекте.

Ереван отказался направить свои подразделения в республику. Причиной такого решения стала «профессиональная загруженность сотрудников спасательной службы МВД», сообщили в ведомстве.

ОДКБ – военно-политическая международная организация, в которую входят Беларусь, Армения, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан.

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