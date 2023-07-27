«Самолет кидало в стороны, все кричали, дети плакали» 27.07.2023, 2:34

Алена Ланская

Белорусская певица Ланская рассказала о ЧП на борту попавшего в ураган самолета.

Певица Алена Ланская рассказала о ЧП на борту самолета: направлявшийся в московский аэропорт рейс попал в самый настоящий тропический ливень и мощный ураган на подлете к российской столице, пишет КП.

Сразу после окончания «Славянского базара» заслуженная артистка Беларуси отправилась в теплые края отдохнуть, перевести дух и набраться сил (атмосферные и яркие фото в ярких купальниках тоже были – вот тут про все это и не только).

Любой отпуск имеет неизбежное свойство — рано или поздно он заканчивается. 26 июля Алена Ланская летела в Москву. В сторис своей соцсети артистка выложила сразу несколько очень эмоциональных постов: пассажиры самолета в какой-то момент стали прощаться с жизнью.

Причина всему – самый настоящий тропический ливень атаковал Москву и Московскую область 26 июля: за час выпала почти половина месячной нормы осадков.

Алена в сторис рассказала: самолет кидало в стороны, дети плакали, все кричали, напуганные глаза стюардесс выдавали реальную ситуацию полета.

К счастью, все окончилось благополучно: никто не пострадал, борт смог приземлиться.

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