«Самолет кидало в стороны, все кричали, дети плакали»
- 27.07.2023, 2:34
Белорусская певица Ланская рассказала о ЧП на борту попавшего в ураган самолета.
Певица Алена Ланская рассказала о ЧП на борту самолета: направлявшийся в московский аэропорт рейс попал в самый настоящий тропический ливень и мощный ураган на подлете к российской столице, пишет КП.
Сразу после окончания «Славянского базара» заслуженная артистка Беларуси отправилась в теплые края отдохнуть, перевести дух и набраться сил (атмосферные и яркие фото в ярких купальниках тоже были – вот тут про все это и не только).
Любой отпуск имеет неизбежное свойство — рано или поздно он заканчивается. 26 июля Алена Ланская летела в Москву. В сторис своей соцсети артистка выложила сразу несколько очень эмоциональных постов: пассажиры самолета в какой-то момент стали прощаться с жизнью.
Причина всему – самый настоящий тропический ливень атаковал Москву и Московскую область 26 июля: за час выпала почти половина месячной нормы осадков.
Алена в сторис рассказала: самолет кидало в стороны, дети плакали, все кричали, напуганные глаза стюардесс выдавали реальную ситуацию полета.
К счастью, все окончилось благополучно: никто не пострадал, борт смог приземлиться.