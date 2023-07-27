Зеленский: Оккупантам в Крыму стоит возвращаться домой, пока Крымский мост хоть как-то работает 27.07.2023, 3:41

Владимир Зеленский

Украина готовит комплекс мер по реинтеграции полуострова.

Президент Украины Владимир Зеленский провел 26 июля несколько важных совещаний по подготовке международных мероприятий в августе, в частности, Крымской платформы. Об этом он рассказал в своем обращении, опубликованном в Facebook.

По его словам, готовится перечень комплексных деоккупационных шагов для Крыма: и безопасных, и экономических, и социальных. Благодаря им Украина сможет быстро реинтегрировать полуостров после его освобождения.

«Собственно, уже сейчас оккупантам стоит подумать там, в Крыму, что, пока Крымский мост еще хоть кое-как работает, надо им возвращаться домой, в Россию. Крым, как и вся Украина, будет свободен – свободен от всего российского зла, начиная от российских ракет и заканчивая каждым российским оккупантом. Россия проиграет эту войну, и ни одна ракета ее не спасет», – заявил президент.

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